Вице-президент ФШР оценил победу Шогджиева на ЧМ по блицу

Российский шахматист Роман Шогджиев показывает зрелую игру в свои 11 лет, поэтому его победе на чемпионате мира по блицу среди спортсменов не старше 18 лет не стоит удивляться. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Шогджиев набрал 9 очков в 11 партиях.