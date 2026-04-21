Вице-президент ФШР оценил победу Шогджиева на ЧМ по блицу

Смагин оценил победу Шогджиева на ЧМ по блицу среди юношей до 18 лет
Российский шахматист Роман Шогджиев показывает зрелую игру в свои 11 лет, поэтому его победе на чемпионате мира по блицу среди спортсменов не старше 18 лет не стоит удивляться. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.
Шогджиев набрал 9 очков в 11 партиях.
"Для меня в победе Ромы ничего удивительного нет. Он уже очень зрелый шахматист, который быстро прогрессирует. Он является самым молодым международным мастером в истории, и его понимание позиций позволяет обыгрывать гораздо более старших товарищей. Важно, чтобы он продолжил прогрессировать, а это пока промежуточный результат, хотя со спортивной точки зрения достижение потрясающее", - сказал Смагин.