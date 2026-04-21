11-летний Роман Шогджиев стал победителем первенства мира по блицу до 18 лет

Наш шахматный вундеркинд - 11-летний Роман Шогджиев стал победителем первенства мира по блицу среди юношей до 18 лет.

В турнирах по быстрым шахматам соревновались 400 юных участников из 40 стран. Россияне были представлены более чем широко - 98 шахматистами. Такая огромная команда приехала в Сербию не зря.

На первенстве мира по рапиду завоевано 10 медалей: две золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые. Еще более успешно выступили в блице: 15 медалей (7-3-5). И что приятно, при награждении звучал российский гимн.

Среди наших чемпионов выделяется 11-летний Роман Шогджиев. Он играл в категории до 18 лет. Какая же возрастная фора была у соперников! Но россиянин уверенно взял золото. Рано раздавать победные оценки, но Роман, трогательно опекаемый отцом, который усадил тогда еще четырехлетнего сына за шахматную доску, все ближе к лидерам мировой элиты, причем взрослой.

В прошлом году Шогджиев стал самым юным международным мастером в богатейшей шахматной истории. Его рейтинг ФИДЕ - 2431. Как же внимательно надо следить за этим талантом!