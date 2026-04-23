Игрок «Спартака» признался в любви к шахматам

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что любит играть в шахматы.

© Sports.ru

– Может, у тебя есть другие увлечения помимо футбола? За чем следишь сейчас?

– За другими видами спорта: паделом, «Формулой-1». Сейчас очень часто играю в шахматы.

– Круто! Это же помогает на поле.

– Когда еду на матч, всегда стараюсь сыграть пару партий.

– Ух ты, красавчик! Это же успокаивает каким-то образом?

– Это просто заставляет быстрее думать и помогает предугадывать на несколько шагов вперед, развивать атаки, как и на футбольном поле. Эта концентрация точно помогает, – сказал Литвинов.