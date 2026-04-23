Игрок «Спартака» признался в любви к шахматам

Литвинов о шахматах: «Всегда стараюсь сыграть пару партий, когда еду на матч. Это заставляет быстрее думать и предугадывать на несколько шагов вперед»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что любит играть в шахматы.
– Может, у тебя есть другие увлечения помимо футбола? За чем следишь сейчас?
– За другими видами спорта: паделом, «Формулой-1». Сейчас очень часто играю в шахматы.
– Круто! Это же помогает на поле.
– Когда еду на матч, всегда стараюсь сыграть пару партий.
– Ух ты, красавчик! Это же успокаивает каким-то образом?
– Это просто заставляет быстрее думать и помогает предугадывать на несколько шагов вперед, развивать атаки, как и на футбольном поле. Эта концентрация точно помогает, – сказал Литвинов.
