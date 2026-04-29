Тренер ЦСКА рассказал о пользе шахмат для футболистов

Баскетбол и шахматы полезны футболистам в юном возрасте - они развивают координацию и заставляют думать. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Ранее тренер армейцев посетил матч плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ, в котором ЦСКА встречался с "Енисеем".

"Кто лучший баскетболист в футбольном ЦСКА? Я не знаю, умеет ли у нас кто-то хорошо играть в баскетбол, - сказал Челестини. - Может быть, Матвей Кисляк и Иван Обляков. Они отлично играют ногами - может и руками тоже смогли бы".

На вопрос, полезно ли футболистам играть в баскетбол или другие виды спорта, тренер ответил: "Когда тебе уже 25 лет - я не знаю. Но когда ты маленький, очень полезно заниматься и другими видами. Для координации и для других вещей. Это полезно. Шахматы? Все, что заставляет тебя думать, развивать координацию - полезно в футболе".