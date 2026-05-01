В Барнауле идет один из самых массовых шахматных турниров страны

На барнаульской "Титов Арене" 30 апреля стартовал "Кубок Алтая" - этап Детского Кубка России по шахматам и этап Всероссийского шахматного фестиваля "Интеллектуалы Сибири". В турнире принимают участие 662 ребенка из 27 регионов страны. Вместе с ними приехали родственники и тренеры. Это дает веский повод организаторам и представителям ФШР называть "Кубок Алтая" одним из самых массовых шахматных турниров России в 2026 году.

Корреспондент "РГ" посетил турнир во второй игровой день, включивший в себя второй и третий туры.

"Титов Арена" четко разделилась на две территории. В холле Дворца спорта было шумно и многолюдно. Дети, закончившие свои партии, занимались рисованием, изготовлением поделок (в том числе искусственных цветов с георгиевскими ленточками), народными играми, разглядывали породистых голубей, черепаху, черного декоративного кролика, морскую свинку и лабораторную крысу из мини-зоопарка, смотрели опыты из химии, вертели в руках геологические образцы далекого прошлого Земли, вникали в тонкости робототехники и других наук.

За столом у окна ребенок лет 11-12 разбирал с отцом на доске только что сыгранную партию. Отец негромко ее комментировал, сынишка кусал губы, смотря на бланк с записанными ходами.

"Как сыграли?", - поинтересовался я у мамы, стоявшей рядом. "Проиграли!" - грустно вздохнула молодая женщина.

Самые любознательные из родителей слушали лекцию спортивного психолога (еще запланированы выступления шахматных экспертов, в частности, гроссмейстера Алексея Широва и издателя шахматной литературы Владимира Барского).

В коридоре встретились мне давний знакомый с сынишкой, хмурившим брови.

"Что, проиграл?" - "Нет, не интересно!". - "Почему же?" - "Мне засчитали победу, потому что соперник почему-то не явился на игру. А так не интересно". - "Какие планы на турнир?" - "Попасть бы в десятку. У нас 70 участников, у некоторых высокие рейтинги, мне до них пока далеко". - "Попадешь", - подбодрил отец и повел сына к буфету с разными вкусняшками.

Внутри же самой арены царила полная тишина, которую оживлял лишь шум кондиционеров. Вся территория хоккейной площадки была занята аккуратными столиками, за которыми разворачивались шахматные сражения. И когда заканчивался какой-нибудь поединок, сразу было видно победителей и проигравших: первые шли вприпрыжку и гордо задранным носом, вторые выглядели мрачнее тучи и смотрели в пол.

Об особенностях турнира мы поговорили с одним из ее организаторов, президентом федерации шахмат Алтайского края Артемом Поломошновым:

- Почему к нам с каждым годом приезжает все больше участников? Все гости отмечают наш системный подход. У нас же дети не просто играют в шахматы. С ними каждый день занимаются специалисты барнаульских учреждений дополнительного образования, в этом нам сильно помогает краевое министерство образования. Идет прямая видеотрансляция в VK сразу 32 партий. Участие в турнире бесплатное плюс призовой фонд составляет 500 тысяч рублей. В нынешнем году мы даже досрочно прекратили регистрацию из-за невозможности принять всех желающих. Сам турнир получается намного сильнее, чем первенство СФО, - здесь куда больше регионов и городов, начиная с Москвы и Ростовской области и заканчивая Приморским краем. А чем крупнее турнир, тем больше шахматисту можно получить рейтинговых очков. Лучше здесь, условно говоря, занять пятое место, чем победить на турнире с двумя сотнями участников. Сибиряки в "Кубке Алтая" должны выступить достойно - традиционно сильные сборные приехали из Новосибирской и Иркутской областей. У хозяев турнира по некоторым возрастам есть сильные мальчики и девочки.

"Кубок Алтая" завершится вечером 5 мая. Будут разыграны комплекты наград во возрастных категориях до 9, 11,13 и 15 лет, юноши и девушки до 15 лет. Сильнейшие участники получат зачетные очки сразу в две таблицы - Детского Кубка России и Всероссийского фестиваля "Интеллектуалы Сибири". Именно в Барнауле стартует новый сезон "Интеллектуалов Сибири", а далее будут этапы в Майме (Республика Алтай), Кольцово (Новосибирская область), Томске и Омске. Финал фестиваля в ноябре вновь примет Барнаул, его победители получат путевки в высшую лигу первенства России по шахматам 2027 года.

Кстати, в дни турнира пройдет Всероссийский судейский семинар. По итогам тестирования слушатели смогут либо повысить свою судейскую категорию, либо подтвердить действующую.