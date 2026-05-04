Стал известен лидер командного чемпионата России по шахматам

С 27 апреля по 6 мая проходит командный чемпионат России по шахматам.

Командный чемпионат России

Сочи

Начало 7-го тура – 15:00 по московскому времени (4 мая)

Положение после 6 туров из 9

1. ГАУ ДО НСО «СШ по шахматам» (Новосибирск) – 10 очков

2. ШСМ (Москва) – 9

3. «Сима-Ленд» (Свердловская область) – 8

4. Московская область – 8

5. «Формула шахмат» (Москва) – 7

6. Спортивный клуб КПРФ (Москва) – 5

7. «Темус Тим» (Москва) – 3

8. СШОР по шахматам и шашкам (Санкт-Петербург) – 2

9. Сборная Саратовской области – Академия Муромцева – 2

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов (затем еще 30 минут до конца партии), с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого. Полные результаты – здесь.

Составы команд

ГАУ ДО НСО «СШ по шахматам»: Дмитрий Бочаров, Эрдэм Хубукшанов, Роман Кезин, Алексей Грачев, Максим Тимошин, Максим Волков, Эрик Обгольц, Даниил Плясунов.

ШСМ: Савва Ветохин, Артем Усков, Эрнесто Инаркиев, Евгений Наер, Александр Рязанцев, Вадим Звягинцев, Иван Попов, Михаил Демидов.

«Сима-Ленд»: Лея Гарифуллина, Денис Хисматуллин, Артем Пингин, Дмитрий Кокарев, Роман Кузьмин, Алексей Прохоров, Прохор Москвинов, Павел Козачков.

Московская область: Иван Землянский, Арсений Нестеров, Алексей Дреев, Санан Сюгиров, Борис Савченко, Лев Зверев, Илья Ильюшенок, Максим Чертков.

Спортивный клуб КПРФ: Александр Грищук, Владислав Артемьев, Максим Матлаков, Александр Морозевич, Владимир Малахов, Павел Понкратов, Никита Афанасьев, Артем Тимофеев.

«Темус Тим»: Рудик Макарян, Иван Елецкий, Артем Галактионов, Михаил Манвелян, Александр Володин, Владимир Масловский, Арсен Кухмазов, Борис Луполов.

«Формула шахмат»: Дмитрий Ростовцев, Александр Тряпишко, Иван Розум, Александр Усов, Кирилл Козионов, Алдар Инджиев, Мария Фоминых.

СШОР по шахматам и шашкам: Кирилл Шубин, Евгений Левин, Артем Зубрицкий, Семен Пузыревский, Владимир Шкуратов, Никита Шемякинский, Алексей Захаров, Дмитрий Мочалов.

Сборная Саратовской области – Академия Муромцева: Максим Царук, Василий Корчмар, Никита Матинян, Михаил Спижарный, Артем Карпенко, Антон Жуков.