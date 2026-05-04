Стал известен лидер командного чемпионата России по шахматам

Командный чемпионат России по шахматам. Команда Бочарова лидирует за три тура до конца, команда Ветохина и Наера – 2-я, команда Грищука и Артемьева – 6-я
С 27 апреля по 6 мая проходит командный чемпионат России по шахматам.
Командный чемпионат России
Сочи
Начало 7-го тура – 15:00 по московскому времени (4 мая)
Положение после 6 туров из 9
1. ГАУ ДО НСО «СШ по шахматам» (Новосибирск) – 10 очков
2. ШСМ (Москва) – 9
3. «Сима-Ленд» (Свердловская область) – 8
4. Московская область – 8
5. «Формула шахмат» (Москва) – 7
6. Спортивный клуб КПРФ (Москва) – 5
7. «Темус Тим» (Москва) – 3
8. СШОР по шахматам и шашкам (Санкт-Петербург) – 2
9. Сборная Саратовской области – Академия Муромцева – 2
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов (затем еще 30 минут до конца партии), с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с первого. Полные результаты – здесь.
Составы команд
ГАУ ДО НСО «СШ по шахматам»: Дмитрий Бочаров, Эрдэм Хубукшанов, Роман Кезин, Алексей Грачев, Максим Тимошин, Максим Волков, Эрик Обгольц, Даниил Плясунов.
ШСМ: Савва Ветохин, Артем Усков, Эрнесто Инаркиев, Евгений Наер, Александр Рязанцев, Вадим Звягинцев, Иван Попов, Михаил Демидов.
«Сима-Ленд»: Лея Гарифуллина, Денис Хисматуллин, Артем Пингин, Дмитрий Кокарев, Роман Кузьмин, Алексей Прохоров, Прохор Москвинов, Павел Козачков.
Московская область: Иван Землянский, Арсений Нестеров, Алексей Дреев, Санан Сюгиров, Борис Савченко, Лев Зверев, Илья Ильюшенок, Максим Чертков.
Спортивный клуб КПРФ: Александр Грищук, Владислав Артемьев, Максим Матлаков, Александр Морозевич, Владимир Малахов, Павел Понкратов, Никита Афанасьев, Артем Тимофеев.
«Темус Тим»: Рудик Макарян, Иван Елецкий, Артем Галактионов, Михаил Манвелян, Александр Володин, Владимир Масловский, Арсен Кухмазов, Борис Луполов.
«Формула шахмат»: Дмитрий Ростовцев, Александр Тряпишко, Иван Розум, Александр Усов, Кирилл Козионов, Алдар Инджиев, Мария Фоминых.
СШОР по шахматам и шашкам: Кирилл Шубин, Евгений Левин, Артем Зубрицкий, Семен Пузыревский, Владимир Шкуратов, Никита Шемякинский, Алексей Захаров, Дмитрий Мочалов.
Сборная Саратовской области – Академия Муромцева: Максим Царук, Василий Корчмар, Никита Матинян, Михаил Спижарный, Артем Карпенко, Антон Жуков.
