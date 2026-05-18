Объявлены даты и площадки проведения турнира «Шахматные звезды»

В Москве объявлены даты и ключевые площадки международного проекта «Шахматные звёзды» — 2026 с общим призовым фондом 15 млн рублей. Финал турнира пройдет с 1 по 6 июля в районном центре «Место встречи Витязь» (ул. Миклухо-Маклая, 27А).

Турнир откроется 1 июля серией мастер-классов от ведущих гроссмейстеров, после чего с 2 по 6 июля состоятся основные игровые дни.

Отборочные этапы для участников пройдут на крупнейших городских площадках Москвы 7, 14, 21 и 28 июня. «Шахматные звёзды» — один из крупнейших международных турниров по шахматам, который объединяет сильнейших гроссмейстеров мира и молодых игроков. Проект даёт юным шахматистам возможность не только наблюдать за игрой мастеров, но и встретиться с ними за одной доской.

В турнире 2026 года примут участие ведущие гроссмейстеры из России, Азербайджана, Индии и Казахстана. Среди них:

В рамках проекта особое внимание традиционно уделяется развитию молодого поколения. Участники до 17 лет получат возможность сыграть в одном турнире с ведущими шахматистами мира. Более 200 финалистов одновременно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам и блицу «Шахматные звёзды» – 2026. В финале определятся 24 победителя в четырёх возрастных категориях (до девяти лет; до 11 лет; до 13 лет; до 17 лет).

Главный судья турнира – исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артём Ахметов, комментатор основного турнира у взрослых – международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Турнир направлен на популяризацию интеллектуального спорта и создание платформы для обмена опытом между поколениями игроков.

