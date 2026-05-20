Французский гроссмейстер Фирузджа снялся со второго этапа Grand Chess Tour

Французский гроссмейстер Алиреза Фирузджа снялся со второго этапа Grand Chess Tour, проводящегося в Бухаресте (Румыния). Об этом сообщил Фирузджа в социальных сетях.

«К сожалению, из-за травмы лодыжки, полученной во время соревнования, я решил сняться с турнира. Благодарю организаторов за поддержку и содействие, а также всех, кто следил за играми. Желаю игрокам и организаторам удачи на оставшейся части турнира», — заявил Фирузджа.

В понедельник француз провел ничейную партию пятого тура против Жавохиром Синдаровым из Узбекистана, а во вторник уступил американцу Фабиано Каруане в перенесенной из-за его повреждения партии четвертого раунда.