Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что война с Россией будет катастрофой для Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Филиппо спросил: «Разве нашей целью является война с Россией? Чтобы создать европейскую армию и провести силовой переворот в пользу европейского государства, а также одновременно позволить президенту Франции Эманнуэлю Макрону отложить президентские выборы?»

Политик также призвал прекратить поддержку Украины.

Ранее в Германии выступили с неожиданным признанием о России и Евросоюзе.