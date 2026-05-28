Чемпион мира по шахматам раскритиковал приложение НБА

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен раскритиковал официальное приложение НБА после жалоб пользователей на работу режима «без спойлеров».

Как оказалось, даже при включённой функции результаты матча в серии всё равно отображаются в приложении. На фоне финала Западной конференции это вызвало недовольство среди части баскетбольной аудитории.

«Кто бы ни отвечал за приложение НБА: прямо сейчас у нас идёт одна из лучших серий за последние годы в финале Западной конференции, и если люди включают функцию «без спойлеров», они ожидают, что спойлеров действительно не будет. Так что делайте лучше», — приводит слова Карлсена аккаунт NBA Bаse в социальной сети X.

В финале Западной конференции НБА встречаются «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». После пяти матчей счёт в серии — 3-2 в пользу «Тандер».