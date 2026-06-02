Журова: FIDE предупредит президента Украинской шахматной федерации

Международная шахматная федерация (FIDE), скорее всего, не удовлетворит требование Федерации шахмат России отстранить президента Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина, а ограничится предупреждением. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

В документах, которые имеются в распоряжении ТАСС, ФШР указывает на то, что Камышин в многочисленных интервью, публичных заявлениях и в сообщениях на своих каналах в соцсетях призывает к нанесению военных ударов по российским городам и выступает за военные действия, ведущие к гибели российских граждан.

"Реакция FIDE может быть такой, что, мол, давайте расследовать, так нельзя себя вести, - сказала Журова. - Наказать же можно предупреждением, сказать "ай-ай-ай" и погрозить пальчиком. Скорее всего, так и будет, потому что такие вещи однозначно неприемлемы для цивилизованных людей. Это касается и спорта, и всего. Хотя совершенно не факт, что может быть и предупреждение. Могут и не обратить внимания, сказать, что ничего такого тут не было".

В обращении ФШР отмечается, что глава УШФ своими словами и действиями нарушает несколько статей кодекса и устава FIDE. В ФШР подчеркивают, что рассчитывают на отстранение Камышина от должности и/или запрет на участие в любой деятельности, связанной с шахматами, на максимально возможный срок.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев сообщил ТАСС, что FIDE еще не отреагировала на требование ФШР.