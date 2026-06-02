В Госдуме призвали наказать президента Украинской шахматной федерации

Первый зампред Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков призвал наказать президента Украинской шахматной федерации (УШФ) Александра Камышина за призывы к ударам по российским городам. Его слова приводит РИА Новости.

Жуков заявил, что за подобные слова к главе УШФ нужно применять санкции.

«Они находятся за гранью здравого смысла. Такие высказывания, конечно, должны быть наказаны», — посчитал он.

Ранее Федерация шахмат России (ФШР) потребовала отстранить Камышина. В организации подчеркнули, что рассчитывают на максимальное наказание.

Камышин в интервью, публичных заявлениях и в сообщениях в соцсетях позволял себе призывы к военным действиям, ведущим к ударам по мирным россиянам. ФШР настаивает, что Камышин своими словами и действиями нарушает кодекс и устав Международной шахматной федерации (FIDE).