Выяснилось, кого ФШР планирует поддержать на выборах главы FIDE

Наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) в ближайшее время определит, кого поддержать из потенциальных кандидатов на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) - Аркадия Дворковича или Кирсана Илюмжинова. Об этом ТАСС рассказал президент ФШР Андрей Филатов.

"Голосование наблюдательного совета началось сегодня и завершится в пятницу. Мы предполагаем, что на пост главы FIDE будут претендовать Дворкович и Илюмжинов - оба достойные кандидаты, уважаемые в шахматном мире", - сказал Филатов.

В наблюдательный совет ФШР входят 27 человек. Кандидаты на пост президента FIDE должны будут официально объявить о своих притязаниях на пост с 26 июня.

Выборы главы FIDE пройдут на генассамблее в Самарканде в сентябре. Также наблюдательный совет ФШР определится с делегатом, который будет ее представлять. Предположительно, это будет кандидат исторических наук, многолетний куратор Музея шахмат Дмитрий Олейников.