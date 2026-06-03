Непомнящий высказался о ничьей с американцем Ниманном в Белграде

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался об опыте, который получил после матча с американцем Хансом Ниманном, который завершился ничьей 1 июня в Белграде (Сербия). Россиянин назвал противостояние хорошей тренировкой перед турниром UzChess Cup 2026 в Ташкенте, который стартует 6 июня.

Непомнящий и Ниманн сыграли восемь партий в «быструю классику» с контролем 60 минут + 30 секунд, по две партии в день.