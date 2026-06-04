Президент FIDE оценил включение шахмат в школьную программу Монголии

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович высоко оценил приоритетное внимание Монголии к развитию шахмат и подчеркнул важность включения вида спорта в школьную программу страны. Об этом сообщила пресс-служба монгольского правительства по итогам встречи его главы Ням-Осорын Учрала с делегацией FIDE.

"Президент FIDE Аркадий Дворкович на встрече с премьер-министром Монголии высоко оценил приоритетное внимание нашей страны к развитию шахмат и подчеркнул важность их включения в общеобразовательные программы для развития детей и молодежи", - сообщил правительственный пресс-центр.

Ранее ТАСС сообщили в Министерстве культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии о том, что бывший президент FIDE и экс-глава Республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов работает над созданием шахматной школы в Монголии. Дворкович занимает пост главы FIDE с 2018 года, в 2022 году он был переизбран на эту должность.