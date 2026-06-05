ФШР выбрала Дворковича потенциальным кандидатом на пост главы FIDE

Федерация шахмат России (ФШР) избрала действующего президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича потенциальным кандидатом на должность главы организации, сообщает пресс‑служба ФШР.

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Такое решение принято большинством голосов на заседании наблюдательного совета ФШР.

— Поздравляем Аркадия Владимировича с номинацией ФШР. 26 июня стартует предвыборная кампания, мы не сомневаемся в победе нашего кандидата на сентябрьских выборах в Самарканде. Вторым претендентом на номинацию ФШР был седьмой президент FIDE Кирсан Илюмжинов — человек, пользующийся огромным уважением в шахматном мире. Бесценный опыт Кирсана Николаевича очень пригодится на выборах президента FIDE. Уверен, он приложит все свои знания и усилия для победы российского номинанта, — отметил президент ФШР Андрей Филатов.

Выборы главы FIDE пройдут на заседании генеральной ассамблеи в Самарканде в сентябре.