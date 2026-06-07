Гроссмейстер Непомнящий демонстративно отказался жать руку американцу Ниманну

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отказался пожать руку американскому шахматисту Хансу Ниманну перед началом жеребьевки турнира UzChess Cup Masters в Ташкенте.

Непомнящий поприветствовал всех участников, однако проигнорировал руку Ниманна. Турнир UzChess Cup Masters проходит в Ташкенте с 7 по 15 июня. 14 июня запланирована партия между Яном Непомнящим и Хансом Ниманном.

Еще в 2022 году Ханс Ниманн одержал победу над 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном, после чего норвежский гроссмейстер обвинил его в мошенничестве. Уже в августе 2023 года стороны достигли мирного урегулирования спора. Непомнящий поддерживал Карлсена в этом конфликте.

Карлсен обладал титулом чемпиона мира на протяжении 10 лет: с 2013 по 2023 год он провел четыре успешные защиты шахматной короны. От пятой защиты спортсмен добровольно отказался, и титул перешел к китайцу Дин Лижэню, который в матче за титул обыграл россиянина Непомнящего.

Среди прочего Карлсен заявил, что выступает против полноценного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры под эгидой Международной шахматной федерации.