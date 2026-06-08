Экс-чемпион мира по шахматам Карлсен потерпел громкое поражение

Четвёртое место лучше, чем пятое, но не в случае экс-чемпиона мира.

На супертурнире в норвежском Ставангере состоялась одна из самых громких шахматных сенсаций последнего времени – в престижном соревновании с треском провалились как чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу, так и величайший шахматист всех времён и народов норвежец Магнус Карлсен.

Первое уже неудивительно, а второй факт очень многие поклонники чёрно-белой игры восприняли как начало конца золотого века доминации скандинавского гроссмейстера.

Впрочем, сам Карлсен воспринял неудачу с высоко поднятой головой и на закрытии даже заявил немного свысока, что понятия не имеет, кто вообще выиграл турнир! И что своё место знает лишь приблизительно: «Четвёртое, да? Ну это лучше, чем пятое!»

Занятно, что «двоевластие» Карлсен – Гукеш оставалось очень большой психологической проблемой как для международной шахматной федерации, так и для болельщиков с организаторами турниров. Да, формально чемпион мира – Гукеш Доммараджу, который в конце года должен проводить защиту титула против претендента из Узбекистана Жавохира Синдарова, но понятно, что Магнус по результатам оставался на голову выше всех ныне живущих игроков. А Гукеша с его невнятной игрой последнего сезона – выше на пару голов.

Учитывая всё более растущий на это запрос, Норвегия даже взяла к себе на конец 2026 года новый и проводимый совместно с ФИДЕ новый проект – так называемый «абсолютный» чемпионат мира, куда отбирались лучшие по классическим шахматам, рапиду и блицу, чтобы в этом троеборье усадить Карлсена с Гукешем за одну доску, заставив их бороться между собой за победу. Однако в свете результатов Ставангера в этом самом абсолютном чемпионате может быть достигнут другой результат, который ещё более запутает ситуацию на шахматном Олимпе. А если его выиграет совсем другой шахматист: не Магнус, не Доммараджу, и даже не Синдаров, который, вроде, и играть там не собирался? Тогда великих и венценосных игроков станет уже трое?

Такой вариант вполне возможен – сейчас на супере в Норвегии мы впервые увидели ситуацию, когда Карлсен проиграл аж четыре (!) партии в классику и даже разок уступил на тай-брейке, чего в последние годы практически никогда не случалось. Хуже Магнус сыграл только в своём первом Вейк-ан-Зее 20 лет назад, когда ещё совсем мальчиком занял последнее место, впервые попав в компанию звёзд мировых шахмат.

Впрочем, нельзя не отметить, что четыре других участника Ставангера индиец Рамешбабу Прагнанандха, Алиреза Фирудзжа (Франция), Уэсли Со (США) и Винсент Каймер (Германия) очень старались сыграть сильно и без боязни перед чемпионами – Гукеш вообще получил четыре пробоины только во втором круге, с огромным отрывом занял последнее место и опустился на 25-ю строчку в мировом рейтинге. Его шансы за успешную защиту титула против Синдарова тают на глазах, и, похоже, что в Доммараджу уже верят только самые верные индийские болельщики (которых, правда, просто количественно немало).

После непростого с эмоциональной точки зрения старта, где Карлсен не выдерживал напряжения и на секундах разваливался с Фирудзжей и Прагнанандхой, и робкой надежды в виде избиения Гукеша в пятом туре последовала тяжелейшая в психологическом плане для Магнуса партия с Со. Так Карлсен давно не проигрывал – Уэсли переиграл его по пунктикам, как обычно делал с любителями в американских опенах. Лидер мирового рейтинга долго не мог заставить себя капитулировать и, к удивлению шахматных фанатов, доигрывал совершенно безнадёжный эндшпиль без большого количества пешек.

Впрочем, тут же Магнус с огромной силой провел поединок против Фирудзжи, взяв убедительный реванш за первый круг. Затем выцарапал на тай-брейке победу у Каймера. Казалось – интрига воскресла! И тут же последовал новый удар судьбы – в ничейной позиции Карлсен зевнул мат победителю турнира Прагнанандхе, а потом проиграл тай-брейк Со. Вновь создалась страшная для престижа шахматного императора угроза последнего места, но тут норвежец добил совершенно деморализованного Гукеша и даже обогнал ещё и Каймера. Четвёртое место, но всё равно – провал! Оглушительный!

Чего ждать от выступлений Магнуса Карлсена дальше в 2026 году и конкретно этим летом? Понятно, что в каждом соревновании в рапид или блиц в любой форме норвежский гроссмейстер остаётся огромным фаворитом – там зевают, ошибаются, устают и испытывают проблемы с цейтнотами все, а его класс, качество среднего хода и позиционная кладка значительно выше, чем у всех конкурентов. Но вот в классику Магнус уже не всегда выдерживает битвы с молодыми конкурентами.

Сейчас Карлсен потерял огромное количество рейтинга – ещё один подобный турнир и он вылетит из 2800, утратит лидерство в мировом рейтинге, а это прямые финансовые потери, его ореол славы непобедимого игрока погаснет и сделает Магнуса менее интересным для спонсоров. Мне кажется, сейчас Карлсен сделает ставку на то, что вернуть себе реноме сильнейшего с запасом – постарается уверенно выиграть чемпионат мира по киберспорту с его контролем по 10 минут без добавки и будет готовиться к чемпионатам мира по рапиду с блицем в конце года. Там, где можно сделать камбэк максимально ярко, но с меньшими усилиями.

А вот плане классики трудно предположить, что чемпион тут же бросится отыгрываться в горнило турниров. Тут против него играют и простая математика подсчёта рейтингов, и неумолимый ход истории. Например, я сильно удивлюсь, если Карлсен заявится в Вейк-ан-Зее-2027. Но, поживём – увидим! Это начало конца карьеры легенды или просто небольшой, временный кризис, вызванный радостный событием — рождением ребенка?