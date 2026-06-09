FIDE обвинили в дискриминации Азии

Международная шахматная федерация (FIDE) всячески дискриминирует Азию. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Ранее в Монголии прошел чемпионат Азии по шахматам. По его итогам пять лучших шахматистов из мужского турнира и победитель женского получили право сыграть на Кубке мира.

"Чемпионат Азии получился очень интересным как у мужчин, так и у женщин. Приятно, что у нас Жамсаран Цыдыпов и Савва Ветохин заняли третье и четвертое места, теперь они сыграют на Кубке мира, - сказал Шипов. - Девушки наши выступили хуже, к сожалению, они слишком поздно включились в борьбу".