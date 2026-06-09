FIDE обвинили в дискриминации Азии

Шипов считает, что FIDE дискриминирует Азию
Международная шахматная федерация (FIDE) всячески дискриминирует Азию. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.
Ранее в Монголии прошел чемпионат Азии по шахматам. По его итогам пять лучших шахматистов из мужского турнира и победитель женского получили право сыграть на Кубке мира.
"Чемпионат Азии получился очень интересным как у мужчин, так и у женщин. Приятно, что у нас Жамсаран Цыдыпов и Савва Ветохин заняли третье и четвертое места, теперь они сыграют на Кубке мира, - сказал Шипов. - Девушки наши выступили хуже, к сожалению, они слишком поздно включились в борьбу".
"Удивительно, что из такого сильного турнира на Кубок мира попадает только победительница. Сейчас Азия является самым шахматным континентом, особенно у женщин. Я напомню, что на турнире претенденток все восемь участниц были из Азии, и на Кубок мира через чемпионат сильнейшего континента выделяется всего одна путевка. Считаю, что это неправильно, и что данный случай лишний раз показывает, как FIDE дискриминирует Азию", - добавил собеседник агентства.
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