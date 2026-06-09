11-летний российский шахматист набрал первый балл гроссмейстера

Роман Шогджиев не стушевался в битве с очень сильными соперниками.

Юный российский шахматист Роман Шогджиев стал главным героем чемпионата Азии, который был отборочным к Кубку мира и собрал очень сильный состав.

Бронзу в Улан-Баторе выиграл гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов, порадовал четвёртым местом восходящая звезда российских шахмат молодой Савва Ветохин – эти шахматисты гарантировали себе путёвки на Кубок мира. Но результат 11-летнего Шогджиева, который занял почётное 10-е место, набрав первый балл гроссмейстера, просто феноменален!

В истории шахмат в таком возрасте никто не показывал подобных результатов в таких сильных турнирах. Долгое время «вечным» оставался рекорд бывшего претендента на шахматную корону, а ныне сенатора Российской Федерации Сергея Карякина, который получил почётное звание в 12 лет 7 месяцев. Спустя много лет достижение Сергея побили американский вундеркинд Абхиманью Мишра (12 лет 4 месяца 25 дней) и аргентинский талант Фаустино Оро (его результат совсем недавно расположился посередине между достижениями Мишры и Карякина). Но чтобы штурмовать гроссмейстерский рубеж в 11 лет – это просто какая-то фантастика!

Чемпионат Азии собрал многих сильнейших шахматистов, в том числе из России. Например, китайский гроссмейстер Юй Янъи с рейтингом 2700, бравший в составе Поднебесной медали почти все престижных командных турниров современности, не смог пробиться в призовую пятёрку (хотя в целом мощная китайская школа взяла на турнире первое, второе и пятое места). Роман Шогджиев со старта в большинстве партий играл против шахматистов, которые были гроссмейстерами и значительно превосходили его в плане опыта.

Некогда того же Абхиманью Мишру и его семью критиковали за то, что американский вундеркинд индийского происхождения стал гроссмейстером в круговых турнирах, где его соперники получали гонорар за участие и далее боролись против соискателя звания без мотивации. Противники же Романа бились за призы, за медали, за место на Кубке мира. Они мечтали обыграть, сокрушить этого гениального малыша, но у них ничего не получилось!

В последнем туре Шогджиев, пройдя через шеренгу китайских гроссмейстеров, боролся с очень известным индийским игроком Кришнаном Сашикираном, входившего ещё не так давно в число лучших игроков мира и успешно представлявшего родину шахмат на девяти (!) шахматных Олимпиадах.

Романа для выполнения нормы гроссмейстера устраивала ничья, однако наш вундеркинд даже не думал о ней (часто молодёжь в таких ситуациях грешит попыткам «отсушить» и гарантированно достичь мирного исхода без особого риска) и с дебюта навалился на позицию соперника. Сашикиран – классный игрок мирового уровня, опытнейший боец, и он потратил всё время в поисках встречных шансов, всё-таки сумев уравнять позицию. В итоге боевая ничья – Шогджиев попал в десятку лучших и получил свой первый балл гроссмейстера, а его противник из Индии не сумел ворваться в число лучших на турнире.

Роману Шогджиеву на его пути, несмотря на совсем юный возраст, помогали многие известные наставники. Сейчас он очень интенсивно и плодотворно работает со старшим тренером юношеской сборной страны Евгением Томашевским – одним из лучших отечественных специалистов современности. В своём первом интервью Томашевский, который поставил своей задачей воспитать новое поколение российских игроков (он опекает ныне и Савву Ветохина), подчеркнул, что Шогджиев – юноша с выдающимися шахматными способностями, он ждал от него хорошего результата. Но Роман поразил даже наставника, который в своей славной карьере боролся против Юя и Сашикирана на турнирах первой величины.

Тандему Шогджиев – Томашевский предстоит пройти ещё долгий и непростой путь, чтобы установить новый мировой рекорд – стать самым молодым гроссмейстером за всю историю и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас у Романа есть чуть больше года, чтобы обойти Мишру. За это время необходимо выполнить ещё два балла международного гроссмейстера в престижных турнирах (необходимо играть против гроссмейстеров и показывать перформанс 2600+), а ещё поднять рейтинг нашей суперзвезды до отметки в 2500+.

Возможно, второе случится уже в ближайшее время – Евгений Томашевский отметил, что в конце июня Роман Шогджиев выйдет на старт Высшей лиги чемпионата России в Курске, где поборется за выход в звёздный Суперфинал чемпионата страны.

Дальнейшие планы главной шахматной надежды России пока неизвестны, однако впереди длинное лето с огромным количеством сильных турниров, так что наверняка вскоре Шогджиев поборется за второй гроссмейстерский балл. А мы будем пристально следить за его дальнейшими достижениями. Удачи, Рома!