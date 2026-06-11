Журову не удивило решение FIDE приостановить членство ФШР

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что ее не удивило решение Международной шахматной федерации (FIDE) приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР).

В релизе FIDE сообщается, что совет постановил временно приостановить членство российской федерации, поскольку ФШР не выполнила в срок требования, установленные Спортивным арбитражным судом (CAS). В марте CAS постановил, что ФШР должна в течение 90 дней прекратить работу на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.