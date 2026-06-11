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Журова заявила, что ее не удивило решение FIDE приостановить членство ФШР

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Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила «Матч ТВ», что ее не удивило решение Международной шахматной федерации (FIDE) приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР).

Журову не удивило решение FIDE приостановить членство ФШР
© РИА Новости

В релизе FIDE сообщается, что совет постановил временно приостановить членство российской федерации, поскольку ФШР не выполнила в срок требования, установленные Спортивным арбитражным судом (CAS). В марте CAS постановил, что ФШР должна в течение 90 дней прекратить работу на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

— Это не удивляет. Я боюсь, что, к сожалению, после такого решения могут приостановить членство других федераций, у которых есть отделения на этих территориях. Это на усмотрение международных федераций, но они могут давать такую аргументацию. Не знаю, пойдет ли ФШР в CAS или нет и можно ли через суд что‑то изменить. Просто оттягивают момент, принимая каждый раз какое‑то новое решение. Может, они считают, что российские шахматисты разъехались по всему миру, выступают за другие страны, и вопрос же практически решен для федерации, как они считают. Они же не потеряли хороших игроков, для них ничего критичного не произошло: шахматы развиваются, игроков не потеряли, а на наши патриотические чувства им все равно, — сказала Журова «Матч ТВ».
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