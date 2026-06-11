В Госдуме прокомментировали приостановку членства Федерации шахмат России в FIDE

В Госдуме высказались о приостановке членства Федерации шахмат России в FIDE
В Госдуме высказались о приостановке членства Федерации шахмат России (ФШР) в Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщают «Известия».
«Решение беспрецедентно жесткое. Не понимаю, как международная федерация имеет право вмешиваться во внутренние дела национальной федерации. Я уверен, что это превышение их полномочий», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.
Решение FIDE подразумевает, что российские шахматисты смогут продолжить соревноваться в нейтральном статусе. Таким образом, у них остается возможность сыграть на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу, который пройдет с 16 по 22 июня в Гонконге.
Членство ФШР было приостановлено из-за работы в новых регионах России. В марте Международный спортивный суд (СAS) принял решение, согласно которому ФШР должна была прекратить деятельность в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Крыму.
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