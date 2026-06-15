Политик из Японии высказался о будущем отношений с Россией, появились новые детали в деле Асылханова, банки сокращают число отделений

Седзи Нисида, депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии, предложил постепенно восстанавливать отношения между Токио и Москвой. В интервью ТАСС он отметил, что Японии стоит пересмотреть свою внешнюю политику, поскольку роль США в мировом управлении ослабла.

Политик подчеркнул значимость дружественных связей и обратил внимание на географическую близость России. По его словам, российские энергоносители могут заменить поставки с Ближнего Востока, учитывая сложности в Ормузском проливе.

Появились новые подробности в деле пропавшего Героя России Асылханова.

Также "Известия" сообщили, что российские банки начали массово закрывать свои отделения. Параллельно с этим отношения между Японией и Россией остаются напряженными из-за санкций, введенных Токио с 2022 года. Посол РФ в Японии Николай Ноздрев ранее заявил ТАСС, что связи находятся на беспрецедентно низком уровне и диалог возможен только после того, как Япония откажется от недружественного курса.