Нисида призвал к восстановлению отношений между Японией и Россией
Политик из Японии высказался о будущем отношений с Россией, появились новые детали в деле Асылханова, банки сокращают число отделений
Седзи Нисида, депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии, предложил постепенно восстанавливать отношения между Токио и Москвой. В интервью ТАСС он отметил, что Японии стоит пересмотреть свою внешнюю политику, поскольку роль США в мировом управлении ослабла.
Политик подчеркнул значимость дружественных связей и обратил внимание на географическую близость России. По его словам, российские энергоносители могут заменить поставки с Ближнего Востока, учитывая сложности в Ормузском проливе.
Появились новые подробности в деле пропавшего Героя России Асылханова.
Также "Известия" сообщили, что российские банки начали массово закрывать свои отделения. Параллельно с этим отношения между Японией и Россией остаются напряженными из-за санкций, введенных Токио с 2022 года. Посол РФ в Японии Николай Ноздрев ранее заявил ТАСС, что связи находятся на беспрецедентно низком уровне и диалог возможен только после того, как Япония откажется от недружественного курса.
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