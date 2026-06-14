Непомнящий пожал руку Ниманну после победы над ним на турнире в Ташкенте
Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий на турнире UzChess обыграл соперника из США Ханса Ниманна. Россиянин завершил партию на 51-м ходу, сыграв белыми фигурами. По окончании партии Непомнящий пожал сопернику руку.
Неделей ранее перед жеребьёвкой турнира в Узбекистане Непомнящий отказался приветствовать американца, пожав руку всем находившимся в зале игрокам, кроме Ниманна. Предположительно, жест связан с натянутыми отношениями между российским и американским шахматистом. Ниманн был обвинён в жульничестве после победы над Магнусом Карлсеном в 2022 году.
Турнир UzChess стартовал 7 июня и завершится в понедельник, 15 июня.
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Депутат Журова о невыдаче визы Парти: «Не Канаде решать, кто поедет на ЧМ! Если не пускаете игроков, не надо брать на себя проведение турнира»
Креспо о Месси и Марадоне: «Не надо их сравнивать – надо наслаждаться. Диего – это чистая страсть, Лео – стабильность и техническое совершенство. Месси уже не нужно ничего доказывать»