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Непомнящий пожал руку Ниманну после победы над ним на турнире в Ташкенте

Чемпионат.com

Российский шахматист, гроссмейстер Ян Непомнящий на турнире UzChess обыграл соперника из США Ханса Ниманна. Россиянин завершил партию на 51-м ходу, сыграв белыми фигурами. По окончании партии Непомнящий пожал сопернику руку.

Непомнящий пожал руку Ниманну после победы над ним на турнире в Ташкенте
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Неделей ранее перед жеребьёвкой турнира в Узбекистане Непомнящий отказался приветствовать американца, пожав руку всем находившимся в зале игрокам, кроме Ниманна. Предположительно, жест связан с натянутыми отношениями между российским и американским шахматистом. Ниманн был обвинён в жульничестве после победы над Магнусом Карлсеном в 2022 году.

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Турнир UzChess стартовал 7 июня и завершится в понедельник, 15 июня.

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