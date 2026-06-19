Юный гроссмейстер Ветохин сыграл с полярниками, зимующими в Антарктиде

Ветохин сыграл сеанс одновременной игры с полярниками, зимующими в Антарктиде
Победитель Всемирной юношеской олимпиады (до 16 лет) гроссмейстер Савва Ветохин сыграл сеанс одновременной игры в онлайн формате с полярниками, зимующими в Антарктиде. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федерации шахмат России.
"Соперниками Ветохина, игравшего из Москвы, стали участники 71-й Российской антарктической экспедиции - каждый находился за тысячи километров на пяти станциях: Восток, Мирный, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен", - рассказали ТАСС.
Итоговый счет - 9,5:0,5 в пользу Ветохина.
Сеанс одновременной игры состоялся в канун главного антарктического праздника - Midwinter Day, символизирующего середину зимовки. Полярники всего мира, зимующие на Южном континенте, в этот день приглашают гостей с других станций, устраивают праздничные мероприятия, спортивные соревнования, концерты, обмениваются поздравительными открытками и памятными подарками.
Организаторами шахматного поединка стали Арктический и антарктический научно-исследовательский институт и Федерация шахмат России.
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Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»
«Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». Ведущий «Матч ТВ» Романов о судье Пенсо