Юный гроссмейстер Ветохин сыграл с полярниками, зимующими в Антарктиде

Победитель Всемирной юношеской олимпиады (до 16 лет) гроссмейстер Савва Ветохин сыграл сеанс одновременной игры в онлайн формате с полярниками, зимующими в Антарктиде. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федерации шахмат России.

"Соперниками Ветохина, игравшего из Москвы, стали участники 71-й Российской антарктической экспедиции - каждый находился за тысячи километров на пяти станциях: Восток, Мирный, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен", - рассказали ТАСС.

Итоговый счет - 9,5:0,5 в пользу Ветохина.

Сеанс одновременной игры состоялся в канун главного антарктического праздника - Midwinter Day, символизирующего середину зимовки. Полярники всего мира, зимующие на Южном континенте, в этот день приглашают гостей с других станций, устраивают праздничные мероприятия, спортивные соревнования, концерты, обмениваются поздравительными открытками и памятными подарками.

Организаторами шахматного поединка стали Арктический и антарктический научно-исследовательский институт и Федерация шахмат России.