Карлсен проиграл четыре партии подряд на клубном ЧМ по рапиду

Магнус Карлсен проиграл четыре партии подряд на клубном чемпионате мира по рапиду
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен проиграл четыре партии подряд на клубном чемпионате мира по рапиду.
Соревнования прошли в Гонконге. В составе команды WR Chess Карлсен уступил Арджуну Эригайси (Индия / Team MGD1), Шанту Саргсяну (Армения / Sky Chess), Жавохиру Синдарову (Узбекистан / Uzbekistan) и Айдыну Сулейманулы (Азербайджан / Odlar Yurdu).
Всего Карлсен провел на турнире восемь партий, из которых также выиграл две и две свел вничью. WR Chess заняла итоговое 18-е место, а победу одержала Dragon Chilling в составе с китайцем Дин Лижэнем.
С 20 по 21 июня на клубном ЧМ также пройдет турнир по блицу.
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Ведущий Романов о словах про женщин: «Формулировка была не лучшая, признаю. Приношу извинения, если задело. У нас столько девушек на «Матч ТВ», с которыми Останкино расцветает!»
«Женщины-судьи должны проходить более жесткое сито отбора – как и женщины-водители. Если логика мышления укладывается в мужское – можно». Ведущий «Матч ТВ» Романов о судье Пенсо