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Магнус Карлсен проиграл четыре партии подряд на клубном чемпионате мира по рапиду

Sports.ru

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен проиграл четыре партии подряд на клубном чемпионате мира по рапиду.

Карлсен проиграл четыре партии подряд на клубном ЧМ по рапиду
© Sports.ru

Соревнования прошли в Гонконге. В составе команды WR Chess Карлсен уступил Арджуну Эригайси (Индия / Team MGD1), Шанту Саргсяну (Армения / Sky Chess), Жавохиру Синдарову (Узбекистан / Uzbekistan) и Айдыну Сулейманулы (Азербайджан / Odlar Yurdu).

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Всего Карлсен провел на турнире восемь партий, из которых также выиграл две и две свел вничью. WR Chess заняла итоговое 18-е место, а победу одержала Dragon Chilling в составе с китайцем Дин Лижэнем.

С 20 по 21 июня на клубном ЧМ также пройдет турнир по блицу.

 

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