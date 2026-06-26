Немецкий предприниматель объявил о выдвижении на пост президента FIDE

Вадим Розенштейн объявил о выдвижении на пост президента FIDE
Немецкий предприниматель Вадим Розенштейн в социальной сети объявил о своем выдвижении на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).
Розенштейну 35 лет, он основатель шахматной команды WR Chess.
— В FIDE работает много преданных своему делу людей, которые ежедневно трудятся на благо нашего вида спорта. Однако одной преданности недостаточно. Нам нужны более сильное лидерство, профессиональное управление, более оперативное принятие решений и четкое видение будущего. Наши национальные федерации заслуживают руководящего органа, который умеет слушать, поддерживать, внедрять инновации и добиваться результатов. Именно поэтому я решил баллотироваться на пост президента FIDE, — написал Розенштейн.
Пост главы FIDE с 2018 года занимает россиянин Аркадий Дворкович. В 2022 году он был переизбран на эту должность. В начале июня Федерация шахмат России избрала Дворковича потенциальным кандидатом на должность главы FIDE.
Выборы главы FIDE пройдут на заседании генеральной ассамблеи в Самарканде в сентябре.
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