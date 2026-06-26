Шипов: Розенштайну будет сложно на выборах президента FIDE

Немецкому бизнесмену Вадиму Розенштайну будет сложно победить на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE). Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Ранее Розенштейн объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента FIDE.

"Я считаю, что это хорошая новость, и надеюсь, что Розенштайн сможет реально побороться, - сказал Шипов. - Но процесс очень сложный, нужна большая команда. Руководство FIDE всегда имеет рычаги давления на национальные федерации, чтобы голосование пошло так, как ему нужно. У кандидатов со стороны, коим является Розенштайн, таких рычагов нет, но то, что будет конкуренция, - это хорошо, и я жду других кандидатов".

"Пока непонятно, какую он позицию занимает по вопросу возвращения россиян, нашего флага и гимна. Хотелось бы увидеть его предвыборную программу", - добавил собеседник агентства.

Розенштайну 35 лет, он является владельцем компании WR Group, которая работает в сфере недвижимости, инжиниринга и логистики. Под брендом компании проводились командные чемпионата мира, а в принадлежащий ей клуб входит норвежец Магнус Карлсен. В 2025 году Розенштайн выдвигался на пост президента Федерации шахмат Германии, однако позднее отозвал кандидатуру.

Действующим президентом FIDE является Аркадий Дворкович. Его кандидатуру намерены поддержать в Федерации шахмат России. Выборы главы FIDE пройдут на генассамблее в Самарканде в сентябре.