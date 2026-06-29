Потомок Бисмарка оценил вероятность войны России и Европы

Основатель российско-немецкого общественного проекта «Бисмарк-диалог», потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк выразил уверенность, что Россия не будет воевать с Европой. Он заявил об этом в интервью ТАСС.

«Такого не будет», — сказал он в ответ на вопрос, возможна ли настоящая война между Европой и Россией. При этом Бисмарк добавил, что «вооружается язык», на котором говорят политические лидеры, считающие, что «России можно угрожать, и Россия уступит». По его мнению, такие политики «не понимают образа мысли россиян, потому что Россия не может проиграть».

В связи с этим, по его словам, «опасность ядерной войны может стать довольна велика», а этого не хочет никто. «Те же, кто находится в политическом мейнстриме и рассказывает, что только они демократически признаны, говорят: "Нам нужно поставить Россию на колени". И обычные люди в это больше не верят», — отметил Александр фон Бисмарк.

Ранее Александр фон Бисмарк заявил о ненужности НАТО.