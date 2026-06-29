Гроссмейстер Непомнящий поделился планами на будущее

Ян Непомнящий: «Моя приоритетная задача на ближайшее время – постараться пробиться в турнир претендентов. Я не оставляю надежд стать чемпионом мира»
Непомнящий дважды участвовал титульных матчах. В 2021 году он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, в 2023-м – китайцу Дин Лижэню.
«Моя приоритетная задача на ближайшее время – постараться пробиться в турнир претендентов. Я не оставляю надежд стать чемпионом мира», – сказал Непомнящий.
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Он также отметил, что не испытывает психологических трудностей в партиях против нового поколения шахматистов из Индии.
«Я недавно играл на турнире в Ташкенте с двумя индийскими шахматистами (Арджуном Эригайси и Видитом Сантошем Гуджрати) и обоих обыграл. Так что у меня получается находить к ним подход, и каких-то психологических проблем не возникает. Надо прежде всего самому хорошо играть в шахматы, это приоритетно», – добавил Непомнящий.
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