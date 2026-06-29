Гроссмейстер Непомнящий поделился планами на будущее

Непомнящий дважды участвовал титульных матчах. В 2021 году он проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, в 2023-м – китайцу Дин Лижэню.

«Моя приоритетная задача на ближайшее время – постараться пробиться в турнир претендентов. Я не оставляю надежд стать чемпионом мира», – сказал Непомнящий.

Он также отметил, что не испытывает психологических трудностей в партиях против нового поколения шахматистов из Индии.