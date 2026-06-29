Вице-президент ФШР: конкурентам в FIDE нечего противопоставить Дворковичу

Действующий президент Международной шахматной федерации (FIDE) россиянин Аркадий Дворкович сделал многое для развития мировых шахмат, и его соперникам нечего будет противопоставить в борьбе за пост главы организации. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

В понедельник FIDE объявила о том, что Дворкович будет избираться на новый срок. Ранее о намерении участвовать в выборах заявили немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер. Выборы главы FIDE пройдут в сентябре на генассамблее в Самарканде.

"Надо идти за тем, кто не просто говорит, а предлагает реальные шаги для развития. Команда Аркадия Владимировича если не совершила революцию, то сделала много вещей, которые помогли игрокам осознать, что профессиональные шахматы могут давать приличный доход. Могу добавить, что огромный шаг вперед сделали женские шахматы. Конечно, для нас самым важным является участие наших сборных и полноценное восстановление спортсменов в правах, но здесь надо понимать, что не все возможно сразу, и он делает все возможное", - сказал Смагин.

"Мне кажется, что реальной конкуренции у него не будет. На мой взгляд, у него сейчас самые прочные позиции, и непонятно, что ему могут реально противопоставить другие", - добавил собеседник агентства.

Дворкович занимает пост главы FIDE с 2018 года, в 2022 году он был переизбран на эту должность.