Прошло открытие международного турнира «Шахматные звезды»

1 июля в ресторане Shore House в Estate Mall состоялось торжественное открытие международного турнира «Шахматные звезды 2026». Вечер объединил ведущих гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии и Китая, друзей и партнеров проекта, а также поклонников шахматного спорта.

Центральным событием вечера стала жеребьёвка участников основного турнира. Её провел главный судья «Шахматных звезд 2026», исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артём Ахметов. Ведущим мероприятия выступил Адам Березов.

По итогам жеребьёвки номера участников распределились следующим образом — в порядке от 1 до 10: Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Сергей Карякин, Владислав Артемьев, Раунак Садхвани, Евгений Томашевский, Теймур Раджабов, Александра Горячкина, Шанлей Лу, Андрей Есипенко.

Гости вечера стали свидетелями жеребьёвки, пообщались с гроссмейстерами и организаторами, а также узнали больше о программе турнира и его участниках. В неформальной атмосфере Shore House шахматный спорт на один вечер вышел за пределы игрового поля: в центре внимания оказались люди, которые совсем скоро определят победителей турнира.

Звездные гости открытия: Марюс Вайсберг, Тамова Мадина, Ульяна Васильева, Анастасия Назаренко, Дарья Шкурихина. Музыкальное сопровождение вечера — кавер-группа Replay.

«“Шахматные звезды” стали для нас не просто турниром, а устойчивой традицией, которая с каждым годом растет вместе с участниками. Мы видим, как юные игроки, пришедшие в проект несколько лет назад, сегодня уверенно выходят на серьезный уровень. Для нас важно сохранять эту среду — открытую, конкурентную и вдохновляющую», — отметил генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

Основные игровые дни международного турнира «Шахматные звезды 2026» пройдут со 2 по 6 июля в районном центре «Место встречи Витязь» по адресу: ул. Миклухо-Маклая, 27А. Общий призовой фонд турнира составляет 15 млн рублей.

Особое место в проекте традиционно занимает детский турнир. Более 200 юных финалистов сыграют одновременно с ведущими гроссмейстерами мира в дисциплинах быстрые шахматы и блиц. В финале определятся 24 победителя в четырех возрастных категориях: до 9, до 11, до 13 и до 17 лет.

Главный судья турнира — исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артем Ахметов. Комментатор основного турнира среди взрослых — международный гроссмейстер Сергей Шипов. Генеральный информационный партнер — спортивный портал «Чемпионат».