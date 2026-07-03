Гроссмейстера Крамника отстранили на год

Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила на два года 14‑го чемпиона мира россиянина Владимира Крамника на два года за нарушения этического и дисциплинарного кодекса FIDE, сообщается на сайте организации.

Разбирательство было начато в связи с жалобами, касающимися серии публичных заявлений и сообщений в социальных сетях, сделанных Крамником в адрес чешского гроссмейстера Давида Навары, американского шахматиста Даниеля Народицкого, который скончался в 2025 году, а также других игроков. Отмечается, что вторые 12 месяцев наказания Крамника носят условный характер, испытательный срок составляет три года.

Крамник после смерти Народицкого, которого неоднократно подозревал в шахматном мошенничестве (читерстве), заявил, что пытался предупредить о серьезных проблемах у шахматиста. Генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский назвал постыдными слова Крамника в связи со смертью Народицкого.

Также Крамник сообщал, что подал иск в суд против чешского шахматиста Навары. В мае 2024 года Крамник опубликовал в социальных сетях статистику, которая, по его мнению, доказывала, что Навара и другие шахматисты могли прибегнуть к мошенничеству.