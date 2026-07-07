Секундант Бориса Спасского в матче против Бобби Фишера умер в 94 года

Шахматист Иво Ней умер в возрасте 94 лет, он был секундантом Бориса Спасского в матче против Бобби Фишера
Эстонский шахматист Иво Ней скончался в возрасте 94 лет, сообщает пресс‑служба Международной федерации шахмат (FIDE).
Ней был тренером чемпионок мира среди женщин Ноны Гаприндашвили и Майи Чибурданидзе. Также ней был одним из секундантов советского гроссмейстера Бориса Спасского в матче за звание чемпиона мира в 1972 году против американца Бобби Фишера в Рейкьявике (Исландия).
— FIDE, наряду с мировым шахматным сообществом, выражает глубочайшие соболезнования семье Иво Нея, его друзьям и Эстонской шахматной федерации, — говорится в сообщении.
В знак признания результатов Нея FIDE в феврале 2024 года присвоила ему звание почетного гроссмейстера.
Шахматист Иво Ней умер в возрасте 94 лет, он был секундантом Бориса Спасского в матче против Бобби Фишера
Умар Кремлев: «Предстоящая защита титула Гассиева против Кадиру полностью отражает дух IBA»
Рахимич: «Фелипе Аугусто видел и по телевизору, и вживую. Очень хороший футболист, сильное приобретение «Зенита»
Племянница Трампа о поражении США на фоне дела Балогуна: «Дональд может победить только жульничая. Он думает, что это относится ко всем. Грустно»
Мартинес перед ЧМ-2026 предсказал, что число 6 принесет удачу Португалии. Команда вылетела 6 июля, пропустив от 6-го номера Мерино и не реализовав опасный момент на 96-й
Мартинес о Роналду: «Образцовый капитан, кумир. Он мечтал о победе на ЧМ, подавал невероятный пример на поле и в раздевалке – команда сохранит эту память»