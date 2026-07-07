Секундант Бориса Спасского в матче против Бобби Фишера умер в 94 года

Эстонский шахматист Иво Ней скончался в возрасте 94 лет, сообщает пресс‑служба Международной федерации шахмат (FIDE).

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Ней был тренером чемпионок мира среди женщин Ноны Гаприндашвили и Майи Чибурданидзе. Также ней был одним из секундантов советского гроссмейстера Бориса Спасского в матче за звание чемпиона мира в 1972 году против американца Бобби Фишера в Рейкьявике (Исландия).

— FIDE, наряду с мировым шахматным сообществом, выражает глубочайшие соболезнования семье Иво Нея, его друзьям и Эстонской шахматной федерации, — говорится в сообщении.

В знак признания результатов Нея FIDE в феврале 2024 года присвоила ему звание почетного гроссмейстера.