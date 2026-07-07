Ле Пен сообщила, что будет баллотироваться в президенты в 2027 году

Глава парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что собирается баллотироваться на выборах президента Франции, которые состоятся в следующем году.

Выступая в эфире телеканала TF1 после вынесения вердикта апелляционного суда Парижа, Ле Пен прокомментировала свои планы относительно предстоящей президентской гонки. "Да, этим вечером я уже являюсь кандидатом на президентских выборах", - отметила политик.

Напомним, что во вторник апелляционная инстанция приговорила Ле Пен к трехлетнему тюремному сроку за растрату средств Европарламента. При этом два года этого срока считаются условными, а еще год Ле Пен придется носить электронный браслет. Также глава французской правой партии обязана будет выплатить штраф в размере 100 тысяч евро.

Еще одно решение апелляционного суда, имеющее решающее значение для дальнейших политических перспектив Ле Пен - сокращение запрета парламентарию участвовать в выборах. Если изначальный приговор предусматривал 5-летний запрет, то теперь этот срок был снижен до 45 месяцев, причем 30 из них признаны условными. Таким образом, ничто не мешает Ле Пен побороться за пост президента Франции на предстоящих выборах главы государства.