В Москве завершился турнир «Шахматные звезды 2026»: победитель — Владислав Артемьев

6 июля в ресторане «Фьюжн» на территории «Крокус Сити Молла» состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды 2026».

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С 1 по 6 июля Москва вновь стала центром мировых шахмат, объединив сильнейших гроссмейстеров мира и 200 юных спортсменов из разных регионов страны. В течение нескольких игровых дней участники боролись за победу в одном из крупнейших шахматных событий года, где за одной площадкой встретились признанные мастера и новое поколение игроков. Общий призовой фонд турнира составил 15 млн рублей.

В гроссмейстерском зачете победителем турнира стал Владислав Артемьев, занявший первое место и получивший приз в размере 3,6 млн рублей. Эта победа стала для шахматиста пятой в истории турнира «Шахматные звезды», подтвердив его статус одного из самых успешных участников проекта. Второе место занял Шанлей Лу — 2,6 млн рублей, третьим стал Раунак Садхвани — 2 млн рублей. Андрей Есипенко занял четвертое место, Теймур Раджабов — пятое, Евгений Томашевский — шестое, Сергей Карякин — седьмое. В десятку лучших также вошли Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Валентина Гунина.

В финале турнира Владислав Артемьев подтвердил лидерство по итогам двух шахматных дисциплин — рапида и блица. По сумме результатов он набрал 18,5 очка (6 очков в рапиде и 12,5 в блице), опередив Шанлея Лу, занявшего второе место с результатом 18 очков, и Раунака Садхвани, ставшего третьим с 18 очками.

«Счастлив снова стать частью истории турнира “Шахматные звезды”. Каждый год соревнование становится сильнее: здесь собираются ведущие гроссмейстеры и появляется новое поколение шахматистов. Турнир дает возможность проверять себя в борьбе с сильными соперниками, получать новый опыт и развиваться. Благодарю организаторов, партнеров и всех, кто создает эту уникальную шахматную атмосферу», — отметил Владислав Артемьев.

В церемонии награждения победителей приняли участие главный судья турнира Артем Ахметов, заслуженные мастера спорта России Анастасия Назаренко и Дарья Шкурихина, международный гроссмейстер Сергей Шипов, руководитель Педагогического шахматного союза Сергей Моисеев и генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

«“Шахматные звезды” за несколько лет стали больше, чем просто турниром. Это пространство, где встречаются сильнейшие гроссмейстеры мира и новое поколение шахматистов, где рождаются новые истории и формируется будущее интеллектуального спорта. Для нас важно создавать условия, в которых дети получают возможность играть рядом с профессионалами, а зрители — видеть шахматы как современный, открытый и масштабный вид спорта. Благодарю участников, партнеров и всю команду, которая каждый год помогает развивать этот проект», — говорит Сеймур Гусейнов.

За годы проведения «Шахматные звезды» превратились из спортивного соревнования в масштабный проект, объединяющий шахматистов, болельщиков, партнеров и представителей культуры. Турнир стал площадкой, где профессиональный спорт встречается с открытым диалогом между поколениями и помогает популяризировать шахматы среди новой аудитории.

Финальный вечер турнира продолжил эту атмосферу: после церемонии награждения гостей ждала музыкальная программа. На сцене выступили Илья Зудин, солист группы «Динамит», мультиинструменталист J.Seven, а продолжил вечер диджей KANARSKY.

Организатор турнира — компания «Новые шахматы».

Партнеры турнира

Генеральный партнер турнира Т-Банк поддерживает шестой по счету шахматный турнир, совершая неоценимый вклад в будущее интеллектуального и детского спорта в России, что по праву позволяет называть его главным шахматным банком страны. В этом году Т-Банк отмечает свое 20-летие, и мы желаем нашему партнеру становиться все выгоднее и безопаснее, предвосхищать потребности клиентов, постоянно развивая имеющиеся и создавая новые продукты.

Специальный партнер турнира – государственная корпорация «Росатом» – глобальный лидер в области высоких технологий. Ядерная энергетика, цифровые продукты для управления городской средой, экология, ядерная медицина и освоение Арктики – эти и многие другие направления Росатом развивает для России и всего мира!

Партнер турнира Sea Breeze — город-курорт на побережье Каспийского моря, в 20 минутах от Баку, столицы Азербайджана. В городе будущего площадью 750 гектаров реализовано и введено в эксплуатацию более 3 млн кв. м коммерческой и жилой недвижимости. Территория объединяет невероятную морскую акваторию, архитектурные резиденции и премиальную инфраструктуру. Покупка недвижимости в Sea Breeze станет не только исполнением заветной мечты, но и умной инвестицией для счастливого будущего.

Партнер турнира «Шахматные звезды 2026» – MacCoffee, один из лидеров российского рынка растворимого кофе и какао. MacCoffee представляет ESPRESSO DITORINO – 100% натуральный сублимированный кофе по итальянскому рецепту для ценителей настоящего эспрессо и MacChoco вкусные какао‑напитки для детей. Люди разные – MacCoffee один!

Благодарим TABIA. TABIA в России создает шахматы, которые соответствуют новой культуре игры: графичный дизайн, приятная тяжесть фигур и любые цветовые решения. TABIA – фигуры, которые всегда в движении.

Корейско-французский косметический бренд Erborian – это уникальное сочетание корейских ингредиентов и текстур с французским искусством создавать технологичные, эффективные и безопасные средства. Erborian первым создал корейские продукты, адаптированные под европейский тип кожи. Главная гордость Erborian – гибридные средства, BB и CC кремы, которые стирают границы между макияжем и уходом, а также ритуалы красоты с корейскими суперингредиентами Женьшень, Центелла Азиатская, Юзу. Erborian раскрывает секрет совершенной кожи!

ICE Professional от Натура Сиберика – молодой модный бренд профессиональной косметики, который не идёт на компромиссы в уходе за волосами и сочетает в себе натуральные ингредиенты и экспертизу топовых стилистов. ICE Professional – доверь волосы профессионалам.

Frambini — бренд замороженных десертов из свежих ягод в шоколаде.

Генеральный информационный партнер — спортивный портал «Чемпионат». Социальная сеть турнира — «Одноклассники». Информационные партнеры турнира: телеканал «МАТЧ ТВ», радиостанция «Детское радио», портал «Рамблер», журнал ОК!, медиахолдинг ЖАРА МЕДИА, медиаканал Indoor TV, спортивное медиа «Спорт-Экспресс», научно-популярный журнал «Думай», онлайн-журнал «Время семьи».

«Шахматные звезды 2026» завершили шестой сезон, подтвердив статус одного из крупнейших шахматных проектов России, который объединяет ведущих игроков мира, молодых спортсменов и широкую аудиторию поклонников интеллектуального спорта. Впереди — новые турниры, новые имена и новые победы.