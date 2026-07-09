Президент ФШР: Розенштайн не является нашим проектом

Кандидат на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) Вадим Розенштайн не является специальным проектом Федерации шахмат России (ФШР). Об этом ТАСС заявил президент ФШР Андрей Филатов.

Ранее стало известно, что действующий глава FIDE Аркадий Дворкович будет избираться на новый срок. О намерении участвовать в выборах также заявили немцы Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер.

"Если говорить о кандидатах на пост главы FIDE, то Дворковича все хорошо знают, и, уверен, авторитет ФШР поможет ему одержать победу, - сказал Филатов. - С Бюттнером я не знаком - мнения о нем нет никакого. А Розенштайн - это известный человек в шахматном мире. Когда было несправедливое отстранение Сергея Карякина, то он нашел возможность поддержать его, что, конечно, делает ему честь. При этом, разумеется, он никакой не специальный проект ФШР, который должен отнять голоса у Бюттнера и помочь Аркадию Владимировичу".

Выборы главы FIDE пройдут в сентябре на генассамблее в Самарканде.