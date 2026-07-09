$76.487.35

Филатов: кандидат на пост главы FIDE Розенштайн не является проектом ФШР

ТАСС

Кандидат на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE) Вадим Розенштайн не является специальным проектом Федерации шахмат России (ФШР). Об этом ТАСС заявил президент ФШР Андрей Филатов.

Президент ФШР: Розенштайн не является нашим проектом
© ТАСС

Ранее стало известно, что действующий глава FIDE Аркадий Дворкович будет избираться на новый срок. О намерении участвовать в выборах также заявили немцы Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
"Если говорить о кандидатах на пост главы FIDE, то Дворковича все хорошо знают, и, уверен, авторитет ФШР поможет ему одержать победу, - сказал Филатов. - С Бюттнером я не знаком - мнения о нем нет никакого. А Розенштайн - это известный человек в шахматном мире. Когда было несправедливое отстранение Сергея Карякина, то он нашел возможность поддержать его, что, конечно, делает ему честь. При этом, разумеется, он никакой не специальный проект ФШР, который должен отнять голоса у Бюттнера и помочь Аркадию Владимировичу".

Выборы главы FIDE пройдут в сентябре на генассамблее в Самарканде.

ТАСС: главные новости
Спортс: главные новости