Марин Ле Пен возглавила рейтинг кандидатов в президенты Франции

Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, вернувшая себе через суд право на участие в президентских выборах 2027 во Франции, уверенно лидирует в опросах. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на опрос OpinionWay.

Согласно данным опроса, Ле Пен набрала бы от 34 процентов до 36 процентов голосов в первом туре, если бы выборы состоялись в эти выходные. На втором месте оказался лидер правоцентристской партии «Горизонты» Эдуар Филипп (22 процента). Далее идут основатель левой «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон (13-15 процентов) и лидер пропрезидентской партии «Возрождение» Габриэль Атталь (7 процентов).

По словам социологов, объявление о выдвижении ее кандидатуры сыграло на ее рейтинг более положительно, чем приговор оказал негативного воздействия.

Ранее стало известно, что решение Ле Пен вновь баллотироваться на пост президента Франции вызвало обеспокоенность в Брюсселе. Уточняется, что там рассчитывали на выдвижение Жордана Барделла.