Крамник подал апелляцию на решение FIDE о его отстранении

Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник подал апелляцию на решение комиссии по этике и дисциплинарным вопросам Международной шахматной федерации (FIDE) о его отстранении от соревнований. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

Ранее ТАСС сообщал, что гроссмейстер был дисквалифицирован на один год за нарушение этического кодекса.

"Я направил официальную апелляцию", - написал Крамник.

Шахматист потребовал полностью отменить данное решение, признать, что процедура рассмотрения дела "была порочной в своей основе вследствие системных и неоднократных процессуальных нарушений", в качестве альтернативы - отменить выводы и санкции по существу дела.

1 ноября прошлого года Международная шахматная федерация подала жалобу на Крамника в комиссию FIDE по этике и дисциплине из-за заявлений в адрес американца Даниэла Народицкого. Решение о подаче жалобы было принято из-за обвинений, которые Крамник публично высказывал в адрес Народицкого и чешского шахматиста Давида Навары. FIDE отмечала, что были приведены примеры заявлений, которые, по ее мнению, связаны с преследованием и оскорблением человеческого достоинства.

В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в жульничестве в онлайн-шахматах, Народицкий отверг эти обвинения. Крамник также выложил на своей странице в Х статистические данные, согласно которым Навара и ряд других шахматистов могли нарушать правила. Позднее чех заявил, что из-за обвинений со стороны россиянина у него возникли психологические проблемы, из-за которых потребовалась помощь психиатра. Он также отметил, что отправил жалобу на действия Крамника в FIDE. В июне 2025 года Крамник сообщил, что подал иск о клевете против Навары, а также порталов Chess.com и Chessdom.com. Народицкий умер 20 октября прошлого года на 30-м году жизни.