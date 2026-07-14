Минпросвещения: школы могут отказывать в приеме в 10-й класс при нехватке мест

Школа вправе отказать в приеме ученика в 10-й класс, если в образовательной организации отсутствуют свободные места. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения России. В ведомстве пояснили, что в таком случае родителям необходимо обратиться в региональный или муниципальный орган управления образованием, который поможет подобрать ребенку другое учебное заведение. Кроме того, школы могут проводить индивидуальный отбор при поступлении в профильные классы или классы с углубленным изучением отдельных предметов. Если выпускник девятого класса не прошел такой отбор, региональные или местные органы власти в сфере образования обязаны предоставить ему место либо в классе универсального профиля, либо в другой территориально доступной школе. В Минпросвещения подчеркнули, что соблюдение прав несовершеннолетних на получение среднего общего образования находится на особом контроле министерства, Генеральной прокуратуры и Государственной думы.