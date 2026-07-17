ФИДЕ пока не получила копию апелляции Крамника

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) пока не получила копию поданной Владимиром Крамником апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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Ранее ФИДЕ отстранила 14-го чемпиона мира на один год за нарушение кодекса этики. Разбирательство велось из-за различных высказываний россиянина в отношении Дэниэла Народицкого, Давида Навары и других игроков, в частности, на тему читерства в шахматах.