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ФИДЕ об апелляции Крамника: «Решение должно быть сначала обжаловано в апелляционной палате комиссии по этике и только потом в CAS»

Sports.ru

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) пока не получила копию поданной Владимиром Крамником апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ФИДЕ пока не получила копию апелляции Крамника
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Ранее ФИДЕ отстранила 14-го чемпиона мира на один год за нарушение кодекса этики. Разбирательство велось из-за различных высказываний россиянина в отношении Дэниэла Народицкого, Давида Навары и других игроков, в частности, на тему читерства в шахматах.

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«ФИДЕ еще не получила копию жалобы в CAS. Согласно правилам, решение должно быть сначала обжаловано в апелляционной палате комиссии по этике и только потом в CAS», – сообщили в ФИДЕ.
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