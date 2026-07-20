Илюмжинов снова претендует на пост президента ФИДЕ

Кирсан Илюмжинов выдвинул свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Сейчас ФИДЕ возглавляет Аркадий Дворкович. Илюмжинов руководил ФИДЕ с 1995 по 2018 год.
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«Сегодня я заявляю о своем участии в выборах президента Международной шахматной федерации, которые состоятся в сентябре 2026 года в Узбекистане. Я принял это решение, потому что ФИДЕ вновь нуждается в единстве, сильном руководстве и ясном понимании своего будущего. Для меня ФИДЕ – не просто международная организация. Это дело всей моей жизни. Я беру на себя обязательство завершить начатую когда-то работу: добиться включения шахмат в официальную программу Олимпийских игр, чтобы ФИДЕ заняла полноправное место в международном олимпийском движении. Олимпийский статус откроет национальным федерациям новые возможности для государственного финансирования, подготовки молодых шахматистов и развития шахмат во всех регионах мира. Я также беру на себя обязательство обеспечить ФИДЕ прочную финансовую основу и заключить долгосрочные спонсорские контракты с крупнейшими транснациональными компаниями мира. Эти средства должны направляться на проведение чемпионатов, поддержку национальных федераций, детские, юношеские и женские шахматы, а также на развитие стран, которым сегодня не хватает ресурсов. Я возглавлял ФИДЕ 23 года и знаю, как решать кризисы, которые кажутся непреодолимыми. В случае моего избрания я беру на себя обязательство лично начать переговоры с Магнусом Карлсеном и сделать все необходимое для его возвращения в цикл классического чемпионата мира ФИДЕ. Возвращение Карлсена должно стать не привилегией одного шахматиста, а свидетельством восстановления авторитета всей чемпионской системы. Чемпион мира должен быть бесспорной вершиной мировых шахмат, а борьба за этот титул – высшей спортивной целью сильнейших игроков планеты. Я возвращаюсь не ради власти и не ради возвращения в прошлое. Я возвращаюсь на один президентский срок – чтобы объединить шахматный мир, восстановить доверие национальных федераций, вернуть престиж чемпионскому титулу, привести шахматы в олимпийскую программу, обеспечить ФИДЕ международную спонсорскую поддержку и подготовить достойную смену. Моя задача – передать следующему поколению сильную, независимую, финансово устойчивую и единую федерацию. Ни один руководитель, независимо от его заслуг, не должен становиться незаменимым. Поэтому я обязуюсь инициировать внесение в Устав ФИДЕ положения, ограничивающего пребывание президента в должности двумя сроками. Сегодня, в Международный день шахмат, я заявляю: я готов вновь принять на себя ответственность за Международную шахматную федерацию — чтобы вернуть ей единство и подготовить ее к новой эпохе. Настало время вновь объединить шахматный мир», – написал Илюмжинов.
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