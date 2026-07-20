Президент ФШР: шахматы находятся на пике популярности в России

Шахматы испытывают пик популярности в России - в них играют миллионы человек. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

20 июля отмечается Международный день шахмат.

"Поздравляю всех с Международным днем шахмат. Наша военно-историческая игра испытывает пик популярности. В нашей стране многомиллионная армия любителей, а профессионально занимается шахматами более 600 тыс. человек. Уверен, в следующем году мы порадуем еще большими цифрами, - сказал Филатов. - И в политическом плане шахматы востребованы. Сегодня Юдит Полгар может стать первым гроссмейстером-президентом страны. Кирсан Николаевич Илюмжинов объявил, что хочет объединить шахматный мир. Событий много, а будет еще больше".

Как ранее сообщал ТАСС, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поддержит избрание Полгар на пост президента страны вместо освобожденного от должности Тамаша Шуйока.