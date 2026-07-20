Путин поздравил шахматистов

Президент РФ Владимир Путин поздравил профессиональных шахматистов, тренеров и любителей с Международным днем шахмат, отметив, что этот интеллектуальный вид спорта воспитывает в человеке умение логически мыслить, целеустремленность и выдержку.

"Этот древний интеллектуальный вид спорта пользуется популярностью во всем мире, объединяет вокруг своих идеалов и ценностей представителей разных возрастов и поколений, национальностей и культур. Он воспитывает в человеке умение логически мыслить и быстро принимать верные решения, целеустремленность и выдержку. И конечно, мы по праву гордимся богатой историей и замечательными традициями отечественной шахматной школы, именами легендарных победителей и чемпионов", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в РФ уделяется серьезное внимание сбережению и развитию уникального творческого наследия выдающихся гроссмейстеров. Так, по всей стране открываются секции, школы и клубы, проводятся международные турниры и фестивали, а за шахматной доской собирается все больше молодежи.

Путин выразил уверенность, что праздник пройдет в атмосфере честного соперничества и дружеского общения, а также послужит популяризации шахмат. Президент пожелал шахматистам незабываемых впечатлений и всего наилучшего.