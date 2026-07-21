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Филатов о конгрессе ФИДЕ: «В повестке дня стоит вопрос снятия рестрикций с Федерации шахмат России»

Sports.ru

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обсудит снятие ограничений с ФШР.

Выяснилось, когда ФИДЕ обсудит снятие ограничений с ФШР
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С 19 по 28 сентября в Самарканде пройдет конгресс ФИДЕ.

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«В повестке дня стоит не только избрание руководящего состава ФИДЕ, но и то, чтобы свернуть, снять все рестрикции с Федерации шахмат России и, возможно, вообще на будущее поставить вопрос о том, чтобы не было больше рестрикций ни к какой федерации. Мы смотрим с оптимизмом на то, чтобы решить все вопросы в конструктивном русле», – сказал Филатов.

В июне ФИДЕ временно приостановила членство ФШР.

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