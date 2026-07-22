Дворкович заявил, что FIDE обсудит ситуацию с допуском российских сборных
Международная шахматная федерация (FIDE) продолжает вести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и в ближайшее время обсудит ситуацию с допуском российских сборных. Об этом ТАСС сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович.
Как ранее сообщал ТАСС, в июне FIDE временно приостановил членство Федерации шахмат России в организации за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS). В июле исполком МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.
"Это было решение CAS - мы не могли его игнорировать, - сказал Дворкович. - Но консультации с МОК продолжаются. В ближайшее время на совете мы вновь будем обсуждать ситуацию с Федерацией шахмат России и допуском российских сборных".
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