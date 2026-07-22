FIDE обсудит ситуацию с допуском российских сборных

Международная шахматная федерация (FIDE) продолжает вести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и в ближайшее время обсудит ситуацию с допуском российских сборных. Об этом ТАСС сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Как ранее сообщал ТАСС, в июне FIDE временно приостановил членство Федерации шахмат России в организации за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS). В июле исполком МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.