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Дворкович заявил, что FIDE обсудит ситуацию с допуском российских сборных

ТАСС

Международная шахматная федерация (FIDE) продолжает вести консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК) и в ближайшее время обсудит ситуацию с допуском российских сборных. Об этом ТАСС сообщил президент FIDE Аркадий Дворкович.

FIDE обсудит ситуацию с допуском российских сборных
© ТАСС

Как ранее сообщал ТАСС, в июне FIDE временно приостановил членство Федерации шахмат России в организации за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS). В июле исполком МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

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"Это было решение CAS - мы не могли его игнорировать, - сказал Дворкович. - Но консультации с МОК продолжаются. В ближайшее время на совете мы вновь будем обсуждать ситуацию с Федерацией шахмат России и допуском российских сборных".

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