Глава ФШР: на примере FIDE можно показать всему миру спорт вне политики

Глава ФШР Филатов: «На примере FIDE есть идея показать всему миру, что давайте все‑таки попытаемся сделать спорт вне политики»
Мировое шахматное сообщество должно поспособствовать тому, чтобы больше никогда никакая страна не могла проводить рестрикции по отношению к спортсмену, заявил «Матч ТВ» президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
В июньском релизе FIDE сообщается, что совет постановил временно приостановить членство российской федерации, поскольку ФШР не выполнила в срок требования, установленные Спортивным арбитражным судом (CAS). В то же время, в FIDE уточнили, что продолжат защищать права индивидуальных спортсменов, несмотря на их спортивное гражданство.
— Как только было приостановлено членство ФШР в FIDE, вы говорили, что изучаете с юристами возможность подачи апелляции на это решение. Изучили ли и возможна ли эта апелляция? Или же федерация намерена идти другим путем?
— Не хочу забирать хлеб у наших юристов, они ведут активную работу. Но главное: чтобы снять все эти вопросы, должно голосовать мировое шахматное сообщество. Данный вопрос находится в повестке дня на Генассамблее, которая пройдет в Самарканде. Соответственно, какое решение примет мировое шахматное сообщество, это мы увидим позже. 26–27 сентября. Тогда же, когда и (пройдут) выборы президента FIDE.
Мы активно занимаемся этим процессом в юридическом смысле. Проводим консультации с различными федерациями, у них позиция простая —конфликтов в мире много. Шахматы должны объединять людей, а не разъединять. Соответственно, если каждая конфликтующая сторона будет использовать спорт в своих целях, то спортивное движение в мире будет разрушено. Поэтому на примере FIDE есть идея показать всему миру, что давайте все‑таки попытаемся сделать спорт вне политики: и снимем рестрикции не только с России, но и примем какое‑то фундаментальное решение о том, чтобы больше никогда никакая страна не могла проводить рестрикции по отношению к спортсмену.
— Когда вы увидели последнее решение МОК в отношении россиян, после чего последовало сразу несколько релизов по разным видам спорта о возвращении флага и гимна, какая мысль возникла? Может ли это повлиять положительно и на ситуацию в шахматах?
— Знаете, вот на днях было решение, чтобы на Европейские юношеские игры глухих не были допущены россияне. Это же позорище просто! Это говорит о том, что этим всем организациям все равно. Потому надо работать, находить решения, чтобы даже мысль не родилась у людей использовать спорт в подобных целях, использовать детей с проблемами слуха в политических целях… Кого они хотят наказать? Где‑то не пускают юношей на европейские соревнования, где‑то не дают визы, где‑то какие‑то мэры каких‑то городов пытаются привлечь внимание и препятствуют, даже когда есть решение о допуске наших спортсменов с гимном и флагом. Для того, чтобы о них просто написали. Это должно наказываться, — сказал Филатов «Матч ТВ».
Пост главы FIDE с 2018 года занимает россиянин Аркадий Дворкович. В 2022 году он был переизбран на эту должность. В конце июня Дворкович подтвердил, что вновь будет баллотироваться на пост президента FIDE. Ранее о намерении участвовать в выборах также объявили Кирсан Илюмжинов, а также представители Германии Вадим Розенштайн и Ян‑Хенрик Бюттнер
Выборы главы FIDE пройдут в Самарканде в сентябре.
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Глава ФШР Филатов: «На примере FIDE есть идея показать всему миру, что давайте все‑таки попытаемся сделать спорт вне политики»
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