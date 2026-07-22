Глава ФШР: на примере FIDE можно показать всему миру спорт вне политики

Мировое шахматное сообщество должно поспособствовать тому, чтобы больше никогда никакая страна не могла проводить рестрикции по отношению к спортсмену, заявил «Матч ТВ» президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В июньском релизе FIDE сообщается, что совет постановил временно приостановить членство российской федерации, поскольку ФШР не выполнила в срок требования, установленные Спортивным арбитражным судом (CAS). В то же время, в FIDE уточнили, что продолжат защищать права индивидуальных спортсменов, несмотря на их спортивное гражданство.

— Как только было приостановлено членство ФШР в FIDE, вы говорили, что изучаете с юристами возможность подачи апелляции на это решение. Изучили ли и возможна ли эта апелляция? Или же федерация намерена идти другим путем?

— Не хочу забирать хлеб у наших юристов, они ведут активную работу. Но главное: чтобы снять все эти вопросы, должно голосовать мировое шахматное сообщество. Данный вопрос находится в повестке дня на Генассамблее, которая пройдет в Самарканде. Соответственно, какое решение примет мировое шахматное сообщество, это мы увидим позже. 26–27 сентября. Тогда же, когда и (пройдут) выборы президента FIDE.

Мы активно занимаемся этим процессом в юридическом смысле. Проводим консультации с различными федерациями, у них позиция простая —конфликтов в мире много. Шахматы должны объединять людей, а не разъединять. Соответственно, если каждая конфликтующая сторона будет использовать спорт в своих целях, то спортивное движение в мире будет разрушено. Поэтому на примере FIDE есть идея показать всему миру, что давайте все‑таки попытаемся сделать спорт вне политики: и снимем рестрикции не только с России, но и примем какое‑то фундаментальное решение о том, чтобы больше никогда никакая страна не могла проводить рестрикции по отношению к спортсмену.

— Когда вы увидели последнее решение МОК в отношении россиян, после чего последовало сразу несколько релизов по разным видам спорта о возвращении флага и гимна, какая мысль возникла? Может ли это повлиять положительно и на ситуацию в шахматах?

— Знаете, вот на днях было решение, чтобы на Европейские юношеские игры глухих не были допущены россияне. Это же позорище просто! Это говорит о том, что этим всем организациям все равно. Потому надо работать, находить решения, чтобы даже мысль не родилась у людей использовать спорт в подобных целях, использовать детей с проблемами слуха в политических целях… Кого они хотят наказать? Где‑то не пускают юношей на европейские соревнования, где‑то не дают визы, где‑то какие‑то мэры каких‑то городов пытаются привлечь внимание и препятствуют, даже когда есть решение о допуске наших спортсменов с гимном и флагом. Для того, чтобы о них просто написали. Это должно наказываться, — сказал Филатов «Матч ТВ».

Пост главы FIDE с 2018 года занимает россиянин Аркадий Дворкович. В 2022 году он был переизбран на эту должность. В конце июня Дворкович подтвердил, что вновь будет баллотироваться на пост президента FIDE. Ранее о намерении участвовать в выборах также объявили Кирсан Илюмжинов, а также представители Германии Вадим Розенштайн и Ян‑Хенрик Бюттнер

Выборы главы FIDE пройдут в Самарканде в сентябре.