Дворкович оценил выдвижение Илюмжинова на пост главы FIDE

Дворкович не удивлен выдвижением Илюмжинова на пост главы FIDE
Выдвижение Кирсана Илюмжинова на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) не стало сюрпризом, информация об этом ходила несколько месяцев. Об этом ТАСС заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.
Выборы главы FIDE пройдут в сентябре на генассамблее в Самарканде. Как ранее сообщал ТАСС, об участии в выборах, помимо Дворковича, заявили Илюмжинов, немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер.
"Информация ходила все эти месяцы, что он хочет выдвигаться. Мне звонили самые разные делегаты, президенты федераций, говорили, что он выходил на связь с ними. Удивления большого не было. В любом случае Федерация шахмат России еще несколько недель назад заявила, что поддерживает именно меня, если я пойду на выборы", - сказал Дворкович.
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