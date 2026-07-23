Дворкович оценил выдвижение Илюмжинова на пост главы FIDE

Выдвижение Кирсана Илюмжинова на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) не стало сюрпризом, информация об этом ходила несколько месяцев. Об этом ТАСС заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Выборы главы FIDE пройдут в сентябре на генассамблее в Самарканде. Как ранее сообщал ТАСС, об участии в выборах, помимо Дворковича, заявили Илюмжинов, немцы Вадим Розенштайн и Ян-Хенрик Бюттнер.