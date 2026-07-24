Аркадий Дворкович приостановил исполнение обязанностей президента ФИДЕ. Ранее Евросоюз ввел против него санкции
Аркадий Дворкович приостановил исполнение обязанностей в качестве президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Дворкович возглавляет ФИДЕ с 2018 года. Сегодня стало известно, что Евросоюз внес его в санкционный список.
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«Сегодня была опубликована информация о решении ЕС включить мое имя в 21-й пакет санкций. Хочу заявить совершенно недвусмысленно: я считаю это решение незаконным и несправедливым, и оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Я уверен, что справедливость восторжествует. Однако, учитывая, что до вынесения официального судебного решения и/или его отмены или изменения эти санкции могут препятствовать стабильному функционированию ФИДЕ, я принял решение добровольно приостановить осуществление моих полномочий и обязанностей в качестве президента ФИДЕ с немедленным вступлением в силу и на все время, пока я остаюсь объектом санкций. В соответствии с уставом ФИДЕ обязанности президента будет исполнять вице-президент ФИДЕ, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Хочу подчеркнуть: я уверен, что Совет ФИДЕ и администрация преодолеют все трудности и сделают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу ФИДЕ, ее мероприятий и социальных программ», – заявил Дворкович. «Совет ФИДЕ принимает и утверждает решение Аркадия Дворковича приостановить осуществление его прав, обязанностей и прерогатив в качестве президента ФИДЕ», – сообщается на сайте организации.
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