В этом году РУСАДА проверило на допинг одного шахматиста

РУСАДА в 2026 году проверило на допинг только одного шахматиста
Гроссмейстер Павел Понкратов, представляющий на национальных соревнованиях Москву, стал единственным шахматистом, проверенным Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) за первые шесть месяцев 2026 года. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Понкратову 38 лет, в 2025 году он в составе команды СК КПРФ выиграл командный чемпионат России и Лигу чемпионов азиатских клубов, а в личном зачете - высшую лигу чемпионата России. В апреле Понкратов занял первое место на проходившем в Бурятии турнире на призы Буддийского университета "Даши Чойнхорлин".
За 12 месяцев 2025 года РУСАДА проверило на допинг 10 отечественных шахматистов. В список прошедших тестирование вошли Понкратов, Никита Афанасьев, Алена Гармаш, Екатерина Гольцева, Диана Хафизова, Рудик Макарян, Александр Морозевич, Ярослав Ремизов, Вероника Юдина и Владимир Захарцов.
С 2017 по 2024 год РУСАДА не проверяло шахматистов на допинг.
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